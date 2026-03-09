フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が待望のゴールを記録した。フェイエノールトはエールディビジ第26節でNACと対戦。上田と渡辺剛は揃ってスタメン出場を果たした。そんなこの試合で最初にネットを揺らしたのが上田だ。スコアレスで迎えた19分、CKを気迫のこもったダイビングヘッドで叩き込み待望のゴール。昨年末からなかなかゴールを奪えなかった上田に約3ヶ月ぶりとなる得点が生まれた。その後、フェイエノールトは