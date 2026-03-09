KDDIは、携帯電話基地局のバックアップ回線として準備したStarlinkのバックホール回線へ、遠隔で切り替える機能の検証を完了した。本検証結果を踏まえ、2026年度以降に重要な通信拠点・エリアにおける基地局の強靭化対策を進める。 大規模地震などの災害により基地局までを接続する光ケーブルが切断された場合、これまでは被災した基地局に作業員が赴いて復旧作業を行う必要があり、道路の寸断などによって対