お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが8日に自身のアメブロを更新。もうすぐ一周忌を迎える亡き父への思いをつづった。この日、まさみさんは「実家に帰り父のお墓があるお寺へ行ってきました」と報告し「一周忌法要の準備の為」と説明。しかし「父の遺影を見てもまだ、父が亡くなった実感が湧かなくて」と述べ「父が入院していた病院の近くを通るとまだ、入院しているんだと、錯覚に陥ることさえある」と現在の心境