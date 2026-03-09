京都大学がキャンパス周辺に立てられた看板、通称“タテカン”を撤去したのは、表現の自由の侵害などとして、京都大学職員組合が大学と京都市に５５０万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で大阪高裁が組合側の請求を退けたことを受け、組合側が３月７日に上告しました。かつて京大のキャンパス周辺に置かれていた色とりどりの立て看板、通称“タテカン”。サークル活動の勧誘や学祭の告知など、様々な内容がユーモラスに描かれ