落語家・林家三平が９日、東京・上野の現龍院墓苑前で、東京大空襲の犠牲者への鎮魂を祈る「時忘れじの集い」に出席し、平和への願いを訴えた。「時忘れじの集い」は１９４５年の東京大空襲で両親を含む家族６人を亡くし、戦争孤児として育ち、昨年１２月に亡くなった母でエッセイスト・海老名香葉子さん（享年９２）がライフワークとしていたもの。青空の下、同会を開催できたことについて三平は「今日は温かくて良かった。い