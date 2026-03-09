日本相撲協会は9日、大相撲春場所2日目から休場した西前頭7枚目の伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）の診断書を公表し「左リスフラン関節じん帯損傷約3週間の安静加療を要する見込み」だった。先場所に痛めた患部を、初日の欧勝馬戦で悪化させた。伊勢ケ浜部屋は日本相撲協会を通じ「再出場は状況を見て判断する」とコメントを出した。