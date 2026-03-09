清水エスパルスは9日、ガーナ人FWアブドゥル・アジズ・ヤクブが青島西海岸足球倶楽部（中国）へ完全移籍することを発表した。現在27歳のアブドゥル・アジズ・ヤクブは、ヴィゼラやヴィトーリアやリオ・アヴェなどポルトガルのクラブを渡り歩いた後、2023年3月には武漢三鎮足球倶楽部（中国）への期限付き移籍も経験。2024年1月からリオ・アヴェに復帰していたが、同年6月に清水に完全移籍で加入し、2024明治安田J2リーグで6試