フォークシンガー松山千春（70）が8日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。作曲家、編曲家の青木望（あおき・のぞみ）さんが2月20日に94歳で亡くなっていたと明かした。青木さんは松山の初期の代表曲「大空と大地の中で」（1977年）やファーストアルバム「君のために作った歌」（1977年）に収録の多くの楽曲の編曲を手掛けていた。松山は「自分も昨日、おととい分かったことなんですけど、俺がデビュー