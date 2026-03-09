インバウンド客の増加や物価高の影響で、東京都内のビジネスホテルは1人1泊1万円超は当たり前、カプセルホテルでも1万円というところも珍しくありません。 宿泊費をなるべく抑えたいという人が利用することも多いのが、多摩地域や神奈川・埼玉など、東京都心から少し離れた、宿泊費が安く済むホテルです。 交通費を考えても、都心のホテルに泊まるよりお得なのでしょうか。新宿に泊まる場合と、多摩・神奈川・埼玉に泊ま