大阪市は2026年2月19日、0歳～2歳児の保育料を無償化することを発表しました。0歳～2歳児の保育料無償化は東京都でもおこなわれていますが、大阪市は保育無償化に加えて、保育園を利用していない在宅保育家庭へ年10万円のクーポンを2026年秋以降に配布することも発表しました。 SNSでは専業主婦家庭に支援が必要なのかどうか問う声も見られ、さまざまな意見が飛び交っています。本記事では、大阪市が発表し