確定申告の時期が近づくと、前年支払った医療費が年間10万円を超える高額であった場合、医療費控除で支払った医療費分のいくらかを還付してもらおうと期待する人が増えます。「医療費が年間10万円を超えたら、超えた分が戻ってくる」と考えている人も少なくありません。 Aさん夫婦は年収410万円、妻はパート勤務です。昨年は、夫婦そろって腰を痛めてしまい、特に妻の症状が重く、全国の名医をたずねてまわったそうです