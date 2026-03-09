英国代表は８日（日本時間９日）のＢ組・イタリア戦（ダイキン・パーク）に４―７と敗れ、３連敗で１次ラウンド敗退が決まった。先制しながらも中盤に投手陣が次々と捕まり、終盤の追い上げも及ばなかった。批判の矢面に立たされているのが、主将のジャズ・チザム・ジュニア内野手（２７＝ヤンキース）だ。大会前には「世界に衝撃を与える」と豪語していたが、メキシコ、米国、イタリアに完敗し、自身も３試合でわずか２安打、