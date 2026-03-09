放送作家高田文夫氏（77）が9日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の生放送がNetflix（ネットフリックス）の独占配信になったことで、ラジオ人気が出てきたことを喜んだ。高田氏は10日の侍ジャパンのチェコ戦を観戦できるようになったとアシスタント松本明子に報告した。高田氏は「それにしても、みんなラジオ聞いてるね。うれしいね。