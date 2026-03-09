2026年3月8日、香港メディア・香港01は、中国とアルゼンチンの企業が共同で建設を進めるサンタクルス州のセペルニック水力発電所プロジェクトが、2年以上の停滞を経て工事を再開すると報じた。記事は、アルゼンチン経済省が5日に再開を正式発表し、ルイス・カプト経済相が30年までの完成を見込んでおり、アルゼンチンの国家電力システムに1860ギガワット時（GWh）の発電量を供給する見通しだと明らかにしたことを伝えた。また、同