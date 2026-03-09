去年（2025年）12月、香川県内で酒気帯び状態で自転車を運転したとして、50代の男性に対して警察は今月5日付けで、運転免許を停止する行政処分を行いました。 処分の内容は6か月を超えない範囲内で運転免許の効力を停止するということです。 自転車の酒気帯び運転での行政処分は香川県内で初めてです。