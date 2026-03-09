総務省消防庁は9日、2026年3月1日時点の東日本大震災の被害状況を発表しました。これは、2011年3月11日午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地震と、その後各地で発生した余震による被害を含めてまとめたものです。それによりますと、東日本大震災に関連する死者は、1年前と比較して5人増え、1万9787人となりました。これは、避難生活等の身体的な負担による疾病等による死者2人と、2011年3月12日に発生した長野県北部を震源とす