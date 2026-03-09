【モデルプレス＝2026/03/09】女優の今田美桜が、3月9日までに自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】29歳朝ドラ女優「色っぽい」美脚全開ミニスカ姿で雰囲気一変◆今田美桜、美脚輝くミニスカ姿披露3月3日（現地時間）にフランス・パリで開催されたラグジュアリーブランド「ディオール」の「2026−2027秋冬コレクション」を訪れていた今田は「＠dior」とメンションし、パリ滞在中の様子を複数枚投稿。袖に黒