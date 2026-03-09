2026年3月9日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は開会式でボイコットが相次ぐという異例の事態となったミラノ・コルティナ冬季パラリンピックを話題にした。オリンピックとは異なる決め方先月のオリンピックでは参加が認められなかったロシアとベラルーシがパラリンピックでは国代表として選手の出場が認められたことに対して、ウクライナをはじめ、チェコ、フィンランドなど7か国が反発し開会式をボイコット。