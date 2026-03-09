見上愛 見上愛、上坂樹里、吉澤智子氏 （脚本）、松園武大氏 （制作統括）が９日、都内で行われた連続テレビ小説「風、薫る」第１週完成試写会見に登場した。見上は撮影を通して、「医療従事者へのリスペクトがさらに増した」と語った。2026年3月30日放送開始の連続テレビ小説『風、薫る』は、明治の激動期を舞台にした考え方もやり方もまるで違う二人のナースを主人公にしたバディドラマだ。見上愛と上坂樹里が演