秋田朝日放送 ９日朝の秋田県内は時折雪がちらつくなど、ところによって季節が冬に戻ったような寒さとなりました。 冬型の気圧配置となり９日朝はこの時期としては強い寒気が流れ込みました。最低気温は秋田市で２．２℃、大館市でマイナス３．３℃など、８日と同じか低いところが多くなりました。 フードや防寒具を身に着ける人の姿が目立ち、雪が降る時間帯もありました。９日の日中は気温が上がらず最高気温は２