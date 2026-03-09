【新興国通貨】ドルメキシコペソは約2か月ぶりの18ペソ台を付ける=メキシコペソ ドル全面高を受けてドルメキシコペソは18.00ペソを付ける展開となった。1月9日以来の高値圏。ドル全面高の流れから先月末の17.20ペソ前後での推移からの上昇が続いている。 USDMXN 17.995