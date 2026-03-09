大阪の春恒例『おおさかシネマフェスティバル2026』表彰式が8日、市内ホールで開催された。【写真多数】『おおさかシネマフェスティバル2026』吉永小百合も登場！日本映画の主演男優賞は『敵』の長塚京三が受賞し、来阪が実現。主演女優賞は『てっぺんの向こうにあなたがいる』の吉永小百合が選ばれ、リモート中継でスクリーンを通じて喜びを語った。『てっぺんの向こうにあなたがいる』は、阪本順治氏（監督賞）、若葉竜也