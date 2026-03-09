2月に行われた衆議院選挙の期日前投票で、二重投票をした疑いで会社員の男が逮捕されました。小山智行容疑者（47）は、2月に行われた衆院選で、東京・千代田区内の投票所で期日前投票を済ませた約30分後に別の投票所でも2回目の投票をした疑いがもたれています。小山容疑者は身分証明書などを提示せず、自身の名前や生年月日などを投票所で伝えて投票をしたとみられ、「なりすましは簡単」「何回も投票に行こう」などとSNSで二重投