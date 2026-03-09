ラグビーの国内トップリーグに所属する男がきのう未明、東京・渋谷区で男性の顔面を殴ったなどとして警視庁に現行犯逮捕されました。暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、15人制ラグビーの社会人トップリーグのチーム「NECグリーンロケッツ東葛」に所属するロトアヘア・アマナキ大洋容疑者（35）で、きのう午前2時半ごろ、渋谷区宇田川町の路上でバーの男性従業員（40代）の顔を複数回殴るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。