国の経常収支が12カ月連続で黒字です。財務省は9日、1月の国際収支速報を発表しました。日本が海外との貿易や投資でどれだけ稼いだかを示す経常収支は、9416億円の黒字でした。経常収支の黒字は12カ月連続です。内訳では、輸出から輸入を差し引いた貿易収支の赤字幅が6004億円で、前の年の同じ月の赤字幅の2兆9340億円から大きく減りました。輸出は前の年の同じ月と比べて20.3％増え9兆445億円だったのに対し、輸入は7.7％減って9