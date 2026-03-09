タレントの上沼恵美子（70）が、9日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。大谷翔平投手（31＝ドジャース）の活躍を絶賛した。開催中の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を視聴するため、Netflixを契約したという上沼。開口一番「強いな〜」と感心し、「昨日はちょっとしんどかったやろ？」と試合展開に触れながら、「楽しい幸せなニュースってコレしかない」とぶっちゃけた。米国と