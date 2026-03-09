アメリカメディアは8日、トランプ大統領がイスラエルによるイランの石油施設への攻撃に不満を抱いていると報じました。ニュースサイト・アクシオスは当局者の話として、イスラエルが7日に行ったイランの燃料貯蔵施設への攻撃について、アメリカ側は「予想を大きく超える規模で深く失望している」と報じました。イスラエルはアメリカに対し、事前に攻撃を通知していたということですが、インフラへの攻撃は原油価格を押し上げるほか