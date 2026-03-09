【第11話】 3月8日 公開 第11話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月8日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第11話「お嬢様とエロ漫画」をヤンマガWebで公開した。 第11話では、性知識が乏しいお嬢様・麗華がエロ漫画を持っているのを発見。間違った知識を身につけないようにレクチャーを始めるノカゼだったが……。 ヤンマガWeb「ノカゼのピンクなトリセ