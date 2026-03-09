岡山県の去年の推計人口は、181万5161人となったことが分かりました。前の年と比べて1万5460人の減少です。 岡山県が去年10月1日時点の人口を推計し、発表したものです。それによりますと総人口は181万5161人で、前の年と比べて1万5460人減少しています。減少の幅が1万5千人を超えるのは3年連続です。日本人は172万7553人で26年連続の減少。一方で、外国人は4年連続で増加し、3万5192人となっています。 また、日本人の出生数は1