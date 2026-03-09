ゼネラルパッカーは安い。前週末６日取引終了後に上期（２５年８月～２６年１月）連結決算を発表し、売上高は４５億９３００万円（前年同期比８．７％増）、営業利益は３億６１００万円（同２３．９％減）となった。主力の包装機械事業で販売が増加し、増収を確保。一方、利益面では展示会出展や開発関連投資、人件費といった販管費の増加が重荷となった。減益で着地したことが嫌気されているようだ。 出所：MINK