オリエンタルランドが逆行高している。中東情勢や原油高の影響を受けにくい内需関連株として、ほぼ全面安商状のなかにあって関心を集めているようだ。また、円相場が１ドル＝１５８円台後半に進むなか、インバウンド需要の増加につながるとの思惑も働いているようだ。 出所：MINKABU PRESS