「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在でソフトバンクグループが「買い予想数上昇」４位となっている。 ソフトバンクＧは前週末の米ハイテク株安を嫌気して売りが噴出。全体相場が急落するなか、２２５先物に絡んだ裁定解消売りによる下げ圧力も働き、マドを開けての大幅安を余儀なくされている。信用買い残は直近で増勢にあったことから、これも株価急落に伴う追い証回避の売