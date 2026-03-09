ＩＮＧＳは軟調。前週末６日取引終了後、２月度の月次動向を発表。直営既存店の売上高はラーメン事業が前年同月比４．３％減となり、レストラン事業は同０．２％増と小幅プラスにとどまった。客数の減少が響いた。全店ベースではラーメン事業が同２５．８％増、レストラン事業が１４．８％増だった。 出所：MINKABU PRESS