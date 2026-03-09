サッカーJ1ファジアーノ岡山は、きのう（8日）、ホームに京都サンガF．C．を迎え撃ちました。 前節の今季初勝利に続く、連勝を狙うファジアーノ。首位・京都との一戦は、前半は両チームともに大きなチャンスもなく0－0で折り返します。後半、右サイドを破られ、ピンチを迎えるも、ここは落ち着いたディフェンスで得点を許しません。このまま試合終了かと思われた後半39分。左からのクロスを