Jリーグは9日、U-19 Jリーグ選抜メンバーを発表した。JFA/Jリーグポストユースマッチとして今月11日に全日本大学選抜と(午後2時30分キックオフ)、同13日に全韓国大学選抜と(午前11時キックオフ)対戦する。両試合とも愛知県のCSアセット港サッカー場で行われる。Jリーグは日本サッカー協会(JFA)との共同施策として、出場機会が少ない若手選手に真剣勝負の場を設けるべく選抜チームを編成して昨年からJFA/Jリーグポストユースマ