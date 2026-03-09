[故障者情報]川崎フロンターレは9日、MF山市秀翔が右鎖骨下静脈血栓症、右胸郭出口症候群と診断されたことを発表した。クラブによると以前より症状があった部位の検査をした結果、上記の診断が出たという。クラブは「今後も継続して治療を行い、全治期間等については判明次第あらためてお知らせいたします」と伝えている。山市は早稲田大出身のルーキー。昨年は全日本大学選抜メンバーとしてセリエAのフィオレンティーナに勝