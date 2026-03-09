茨城県にある国営ひたち海浜公園は3月6日（金）、2026年のネモフィラ開花予想を発表した。 同公園の「みはらしの丘」では現在、ネモフィラが順調に生育しているという。4月11日（土）ごろに7分咲きの「見頃入り」、4月16日（木）ごろに満開の「見頃」を迎えると予想している。見頃のピークは1週間から10日程度続く見通しで、平年と比べて2日早い開花が見込まれる。 ネモフィラの見頃と前後して桜、スイセン、クリス