音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』 小室哲哉 作曲KAORIalive 振付の音楽座ミュージカル『マドモアゼル・モーツァルト』が、2026年5月にホームタウンの町田で、7月から大阪、名古屋、広島、東京で上演される。 音楽座ミュージカルは1987年の創設以来、「喪失と再生」をテーマにオリジナルミュージカルを創作し続けているカンパニー。「シャボン玉とん