Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。シルバーがかったヘアスタイルで、LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のデニムセットアップを纏った姿を公開した。 【写真・動画】スキズフィリックス、高貴にヴィトンを纏ったシルバーヘアの最新ショット①②【写真】フィリックス母、白い薔薇に囲まれた息子の写真を公開 ■Stray Kidsフィリックスがルイ・ヴィトンショー