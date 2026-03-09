『めざましテレビ』（フジテレビ系）の公式Xにて、木村拓哉のオフショットが公開された。 【写真】デニムオンデニム姿で“めざましくん”に寄り添う木村拓哉／3パターンのデニムルックを披露する木村 ■“めざましくん”に頭をくっつけた木村拓哉 木村は、3月7日に行われた映画『教場 Reunion／Requiem』イッキ見上映にサプライズ登場。同番組では、福岡・大阪・名古屋・東京と4ヵ所を回り約880キロを移動する弾丸舞台挨