俳優の伊藤英明（50）が8日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。幼少期について語った。伊藤は1975年に長崎で生まれ、岐阜で育った。小学校に進む前に慢性腎炎を発症、入退院を繰り返した。病床で亡くなる友人を何人も見た。奇跡にも似た克服は小学6年生の時だった。高校時代までを過ごした岐阜を訪れた伊藤は、息子を連れて合計で3年程度しか通えなかった小学校にも足を運んだ。入退院を繰り返す中で、間近