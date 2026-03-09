オーストラリア代表のデービッド・ニルソン監督は8日、日本戦後の記者会見に応じ、試合を振り返るとともに、準々決勝進出をかけた最終戦の韓国戦について意気込みを語りました。この試合、7回表まで日本打線を無得点に抑え込み1-0でリードしていたオーストラリア。しかし7回裏に吉田正尚選手の2ランで逆転され、その後もリードを1-4とひろげられましたが、9回表には意地をみせ打線が大勢投手から2HR。負けはしたものの1点差まで追