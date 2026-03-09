◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグDブロック明治安田（1勝1敗）8―1茨城日産（2敗）（2026年3月9日等々力）明治安田が15安打8得点の猛攻で、7回コールド勝ちした。4―1の6回2死二、三塁から、代打・岸本朋也捕手（29）が2ボールから3球目の直球を捉えて左越え2点二塁打。持ち前の勝負強さを見せつけた。「チャンスだったので、ストライクをしっかり打っていこうと。ミスショットせず、一球で仕留めることを意識