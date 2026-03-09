鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）第7回が8日放送され、世帯平均視聴率が8・9％だったことが9日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は5・6％。第1回は世帯13・3％、個人8・4％。第2回は世帯11・7％、個人7・4％。第3回は世帯10・3％、個人6・6％、第4回は世帯10・3％、個人6・5％、第5回は世帯9・9％、個人6・4％。第6回は世帯11・3％、個人7・3％。妻殺しの罪を着せられたパティシエの早瀬