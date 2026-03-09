全国企業倒産件数の推移東京商工リサーチが9日発表した全国の2月の企業倒産（負債額1千万円以上）は前年同月比11.3％増の851件で、2月としては13年ぶりの高水準だった。人手不足や物価高が小規模な企業の経営を圧迫した。人手不足関連の倒産は47件で、5カ月ぶりに40件を超えた。物価高による倒産は69件で、3カ月連続で前年同月を上回った。倒産件数の増加は建設業と運輸業、飲食業を含むサービス業に集中した。いずれも人手