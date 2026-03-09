中央駅付近で発生した火災の消火活動にあたる消防士＝8日、英グラスゴー/Jeff J Mitchell/Getty Images（CNN）英スコットランドで最も利用者が多い鉄道駅の一つの近くで大規模な火災が発生し、グラスゴーの歴史的建物が炎に包まれて一部が崩落した。消防当局によると、8日午後4時ごろ、4階建ての商業ビルの地上階で火災が発生し、消防隊員数十人が出動した。劇的な画像には、夜空の下、ドーム状の屋根の周囲にオレンジ色の炎が巻き