今回は、知人のB子さんから聞いたエピソードをご紹介します。イヤイヤ期の娘に向き合う毎日で、つい感情をぶつけては自分を責めていたB子さん。そんなある日、公園でママ友と話している最中、思いがけない形で心にためていたものがあふれ出してしまったそうです。追い詰められた彼女を救った、ママ友たちの言葉とは――。 絶賛イヤイヤ期