株式会社ＪＥＲＡとセ・リーグは９日、東京都内で「灯セ、みんなで。」プロジェクトの記者発表会を開催した。セ・リーグ６球団の監督が出席し、トークセッションなどを行った。環境やクリーンエネルギーなどについて議論。中日・井上一樹監督は自身の環境への取り組みについて「こまめに電気は消しています。あと紙コップは使い捨てというイメージだけど、僕はフニャフニャになるまで、何回も使います」と明かした。会見後には