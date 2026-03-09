桑田佳祐が、3月11日19時から宮城県のFMラジオ局Date FMにて放送される特番『Date fm Pass On The Message 〜桑田佳祐スペシャル〜』に出演することを発表した。本番組は、東日本大震災から15年となる2026年3月11日に特別に編成された番組である。桑田は震災直後の2011年4月にチーム・アミューズ!!としてチャリティシングル「Let’s try again」を発表し、8月には東北に想いを寄せた「明日へのマーチ」をリリース、9月には「宮城ラ