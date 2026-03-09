◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組メキシコ１６―０ブラジル＝６回コールド（８日・米ヒューストン＝ダイキンパーク）メキシコがブラジルに１６―０でコールド勝ちし２連勝。Ｂ組では米国、イタリアに並んで首位タイとなった。先発全員安打を達成するなど４本塁打を含む１６安打１６得点で、ブラジルを圧倒。危なげなく２勝目を挙げ、９日（日本時間１０日）に当地で行われる米国戦に弾みをつけた。初回に５安打４得点で流れをつか